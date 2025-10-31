Bugünkü canlı Kled AI qiyməti 0,04323997 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KLED / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KLED qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Kled AI qiyməti 0,04323997 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KLED / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KLED qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Kled AI

Kled AI Qiyməti (KLED)

Siyahıya alınmadı

1 KLED / USD Canlı Qiyməti:

$0,04326454
$0,04326454$0,04326454
-4,00%1D
mexc
USD
Kled AI (KLED) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:40:11 (UTC+8)

Kled AI (KLED) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,03671016
$ 0,03671016$ 0,03671016
24 saat Aşağı
$ 0,04632209
$ 0,04632209$ 0,04632209
24 saat Yüksək

$ 0,03671016
$ 0,03671016$ 0,03671016

$ 0,04632209
$ 0,04632209$ 0,04632209

$ 0,055581
$ 0,055581$ 0,055581

$ 0,00180339
$ 0,00180339$ 0,00180339

+0,89%

-4,12%

+4,66%

+4,66%

Kled AI (KLED) canlı qiyməti $0,04323997. KLED son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,03671016 və ən yüksək $ 0,04632209 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KLED üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,055581, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00180339 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KLED son bir saat ərzində +0,89%, 24 saat ərzində -4,12% və son 7 gündə isə +4,66% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Kled AI (KLED) Bazar Məlumatları

$ 43,26M
$ 43,26M$ 43,26M

$ 43,26M
$ 43,26M$ 43,26M

999,81M
999,81M 999,81M

999.811.404,0785096
999.811.404,0785096 999.811.404,0785096

Kled AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 43,26M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KLED üzrə dövriyyədə olan təklif 999,81M, ümumi təklif isə 999811404.0785096 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 43,26M təşkil edir.

Kled AI (KLED) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Kled AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00185971512319117.
Son 30 gündə Kled AI / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0137882189.
Son 60 gündə Kled AI / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0971532682.
Son 90 gündə Kled AI / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,035216612720482442.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00185971512319117-4,12%
30 Gün$ +0,0137882189+31,89%
60 Gün$ +0,0971532682+224,68%
90 Gün$ +0,035216612720482442+438,93%

Kled AI (KLED) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Kled AI Qiymət Proqnozu (USD)

Kled AI (KLED) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Kled AI (KLED) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Kled AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Kled AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KLED Aktivindən Yerli Valyutalara

Kled AI (KLED) Tokenomikası

Kled AI (KLED) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KLED tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Kled AI (KLED) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Kled AI (KLED) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KLED qiyməti 0,04323997 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KLED / USD cari qiyməti nədir?
KLED / USD cari qiyməti $ 0,04323997 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Kled AI üçün bazar dəyəri nədir?
KLED üçün bazar dəyəri $ 43,26M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KLED aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KLED aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,81M USD təşkil edir.
KLED üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KLED ATH qiyməti olan 0,055581 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KLED qiyməti (ATL) nədir?
KLED ATL qiyməti olan 0,00180339 USD dəyərinə endi.
KLED ticarət həcmi nədir?
KLED üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KLED bu il daha da yüksələcək?
KLED bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KLED qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:40:11 (UTC+8)

Kled AI (KLED) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

