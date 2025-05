EGLD

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

AdEGLD

SıralamaNo.116

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)63.67%

Dövriyyə Təklifi28,269,463.50745724

Maksimum Təklif31,415,926

Ümumi Təchizat28,274,619

Dövriyyə Faizi0.8998%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi542.5796223449056,2021-11-23

Ən Aşağı Qiymət6.54362957,2020-10-07

İctimai BlokçeynEGLD

Sektor

