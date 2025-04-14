سعر Wheester (WHEEE)
سعر Wheester (WHEEE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 407.22K. يتم تحديث سعر WHEEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wheester الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Wheester خلال اليوم هو -7.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 42.00B
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خلال اليوم، كان سعر Wheester مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wheester مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wheester مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wheester مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.71%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wheester: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.97%
-7.71%
-17.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$WHEEE is the culture token of Trippy Hamster, who embraces a chill, colorful, and carefree perspective on life. While everyone else is busy mapping plans, setting deadlines, and stressing about the journey, Trippy Hamster simply vibes—no rush, no set destination. He never chases paths; instead, paths naturally find him. Even as the world accelerates, he stays aligned with the universe’s pace. Trippyyyyyyyyyyyyy. Not-Try Hardy.
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