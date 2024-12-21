سعر wanBTC (WANBTC)
سعر wanBTC (WANBTC) المباشر لليوم هو USD 96,525. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.90M. يتم تحديث سعر WANBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق wanBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.48K
- تغيير سعر wanBTC خلال اليوم هو +1.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 40.09
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خلال اليوم، كان سعر wanBTC مقابل USD هو $ +1,746.89 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر wanBTC مقابل USD هو $ -2,596.0881375000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر wanBTC مقابل USD هو $ +41,673.1340025000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر wanBTC مقابل USD هو $ +33,980.04802251551 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +1,746.89
|+1.84%
|30 يوم
|$ -2,596.0881375000
|-2.68%
|60 يوم
|$ +41,673.1340025000
|+43.17%
|90 يوم
|$ +33,980.04802251551
|+54.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر wanBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.72%
+1.84%
-4.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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