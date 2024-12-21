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سعر wanBTC (WANBTC) المباشر لليوم هو USD 96,525 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.90M . يتم تحديث سعر WANBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق wanBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.48K - تغيير سعر wanBTC خلال اليوم هو +1.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 40.09

أداء سعر wanBTC (WANBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر wanBTC مقابل USD هو $ +1,746.89 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر wanBTC مقابل USD هو $ -2,596.0881375000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر wanBTC مقابل USD هو $ +41,673.1340025000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر wanBTC مقابل USD هو $ +33,980.04802251551 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +1,746.89 +1.84% 30 يوم $ -2,596.0881375000 -2.68% 60 يوم $ +41,673.1340025000 +43.17% 90 يوم $ +33,980.04802251551 +54.33%

تحليل سعر wanBTC (WANBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر wanBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 93,350$ 93,350 $ 93,350 24 ساعة مرتفع $ 100,498$ 100,498 $ 100,498 عالية طوال الوقت $ 108,659$ 108,659 $ 108,659 تغير السعر (1 ساعة) -1.72% تغير السعر (1يوم) +1.84% تغير السعر (7 أيام) -4.79%

معلومات سوق wanBTC (WANBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: