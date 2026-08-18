سعر UpOnly اليوم

السعر المباشر لمشروع UpOnly (UPO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UPO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UPO.

يحتل UpOnly حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,698، مع عرض متداول قدره 160.00M UPO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UPO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.38، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UPO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.69.

معلومات سوق UpOnly (UPO)

القيمة السوقية $ 27.70K$ 27.70K $ 27.70K الحجم (24 ساعة) $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.70K$ 27.70K $ 27.70K إمداد دورة التداول 160.00M 160.00M 160.00M إجمالي العرض 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ UpOnly هي $ 27.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.69. العرض المتداول لـ UPO يبلغ 160.00M، مع إجمالي عرض 160000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.70K.