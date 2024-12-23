سعر Tx24 (TXT)
سعر Tx24 (TXT) المباشر لليوم هو USD 0.00769663. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 292.47K. يتم تحديث سعر TXT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tx24 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.24K
- تغيير سعر Tx24 خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 38.00M
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خلال اليوم، كان سعر Tx24 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tx24 مقابل USD هو $ +0.0003736490 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tx24 مقابل USD هو $ -0.0003656253 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tx24 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.03%
|30 يوم
|$ +0.0003736490
|+4.85%
|60 يوم
|$ -0.0003656253
|-4.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tx24: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
+0.03%
+0.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tx24 is the most advanced global crypto exchange . We provide a safe and reliable platform where anyone can exchange traditional currencies for a range of the world’s leading cryptocurrencies. Since 2023, we’ve been a cornerstone of the crypto industry, earning the trust of millions of individuals and financial institutions looking for a reliable trading venue. Whether you’re trading on our web platform, mobile app or APIs, Tx24 gives you the tools you need to effectively execute your strategy and seize market opportunities.
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