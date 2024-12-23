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سعر Tx24 (TXT) المباشر لليوم هو USD 0.00769663 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 292.47K . يتم تحديث سعر TXT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tx24 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.24K - تغيير سعر Tx24 خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 38.00M

أداء سعر Tx24 (TXT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tx24 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tx24 مقابل USD هو $ +0.0003736490 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tx24 مقابل USD هو $ -0.0003656253 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tx24 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.03% 30 يوم $ +0.0003736490 +4.85% 60 يوم $ -0.0003656253 -4.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tx24 (TXT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tx24: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00766315$ 0.00766315 $ 0.00766315 24 ساعة مرتفع $ 0.00772678$ 0.00772678 $ 0.00772678 عالية طوال الوقت $ 0.01090526$ 0.01090526 $ 0.01090526 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) +0.14%

معلومات سوق Tx24 (TXT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: