سعر Topaz اليوم

السعر المباشر لمشروع Topaz (TOPAZ) اليوم هو $ 0.00104537، مع تغير بنسبة 2.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TOPAZ الحالي إلى USD هو $ 0.00104537 لكل TOPAZ.

يحتل Topaz حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 79,887، مع عرض متداول قدره 78.64M TOPAZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TOPAZ بين $ 0.00104597 (أدنى) و$ 0.0011127 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00423886، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TOPAZ بمقدار -1.20% خلال الساعة الماضية و-3.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.36K.

معلومات سوق Topaz (TOPAZ)

القيمة السوقية $ 79.89K$ 79.89K $ 79.89K الحجم (24 ساعة) $ 2.36K$ 2.36K $ 2.36K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 757.44K$ 757.44K $ 757.44K إمداد دورة التداول 78.64M 78.64M 78.64M إجمالي العرض 724,561,638.3499818 724,561,638.3499818 724,561,638.3499818

القيمة السوقية الحالية لـ Topaz هي $ 79.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.36K. العرض المتداول لـ TOPAZ يبلغ 78.64M، مع إجمالي عرض 724561638.3499818. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 757.44K.