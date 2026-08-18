سعر Superclaw اليوم

السعر المباشر لمشروع Superclaw (SUPER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUPER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SUPER.

يحتل Superclaw حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,667.91، مع عرض متداول قدره 12.90M SUPER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUPER بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01032144، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SUPER بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 45.02.

معلومات سوق Superclaw (SUPER)

القيمة السوقية $ 12.67K$ 12.67K $ 12.67K الحجم (24 ساعة) $ 45.02$ 45.02 $ 45.02 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.63K$ 14.63K $ 14.63K إمداد دورة التداول 12.90M 12.90M 12.90M إجمالي العرض 14,899,810.908123 14,899,810.908123 14,899,810.908123

القيمة السوقية الحالية لـ Superclaw هي $ 12.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 45.02. العرض المتداول لـ SUPER يبلغ 12.90M، مع إجمالي عرض 14899810.908123. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.63K.