سعر SUKI (SUKI)
سعر SUKI (SUKI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.51K. يتم تحديث سعر SUKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SUKI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.45
- تغيير سعر SUKI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 183.79M
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خلال اليوم، كان سعر SUKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SUKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SUKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SUKI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-21.46%
|60 يوم
|$ 0
|-34.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SUKI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In December 2013, shortly after the breakout of "Doge," the tech news site The Verge published an article identifying Sato's Kabosu as the original Shiba Inu depicted in the meme. In addition to Kabosu, The Verge also identified "Suki," a Shiba Inu who lives with San Francisco-based photographer Jonathan Fleming, as the scarfed dog portrayed in another popular instance of the meme. SUKI is a meme token build on ethereum chain with 0% taxes for incentive investor to buy and hold .
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