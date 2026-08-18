سعر Spawn اليوم

السعر المباشر لمشروع Spawn (SPAWN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPAWN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SPAWN.

يحتل Spawn حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,021، مع عرض متداول قدره 899.99M SPAWN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPAWN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SPAWN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+5.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Spawn (SPAWN)

القيمة السوقية $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K إمداد دورة التداول 899.99M 899.99M 899.99M إجمالي العرض 999,985,065.63483 999,985,065.63483 999,985,065.63483

القيمة السوقية الحالية لـ Spawn هي $ 34.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPAWN يبلغ 899.99M، مع إجمالي عرض 999985065.63483. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.02K.