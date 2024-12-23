سعر Sommelier (SOMM)
سعر Sommelier (SOMM) المباشر لليوم هو USD 0.01294648. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.00M. يتم تحديث سعر SOMM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sommelier الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.78K
- تغيير سعر Sommelier خلال اليوم هو -9.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 309.40M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SOMM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SOMM.
خلال اليوم، كان سعر Sommelier مقابل USD هو $ -0.0013411536243594 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sommelier مقابل USD هو $ -0.0051005545 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sommelier مقابل USD هو $ -0.0030091943 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sommelier مقابل USD هو $ -0.018059164770086504 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0013411536243594
|-9.38%
|30 يوم
|$ -0.0051005545
|-39.39%
|60 يوم
|$ -0.0030091943
|-23.24%
|90 يوم
|$ -0.018059164770086504
|-58.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sommelier: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
-9.38%
-44.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sommelier is a non-custodial, cross-chain platform for executing actively-managed DeFi investment strategies. Community members can create Cellars that execute on an investment strategy through smart contracts. Cellars are powered by Strategy Providers (SPs) who develop trading strategies and send the recommended actions to the Sommelier Validators to be executed on the Cellar with the intention of gaining yield. Cellars can be strategies like: A portfolio of BTC and ETH that is rebalanced based on price trends that machine learning algorithms identify An NFT trading strategy that leverages Twitter sentiment around particular collections A strategy that hedges liquidity provision on DEXes Sommelier employs a unique architecture consisting of the Sommelier Cosmos SDK blockchain, an off-chain execution environment that keeps strategies private while allowing them to leverage a wide variety of off-chain data modeling techniques, and one of the best performing ETH bridges. Strategy instructions are passed across this bridge to reposition assets in Cellars. This bridge is also being expanded to allow access to other chains (like Polygon, Avalanche, etc) so strategies are not tied to just high gas ETH markets. Sommelier aggregates and batches transactions, thereby reducing gas fees, providing an attractive alternative to Ethereum’s high transaction costs. As for security, Sommelier uses a decentralized governance mechanism run by validators, ensuring state-of-the-art safety of user funds. Validators pass strategy instructions across the bridge, but users’ assets are never moved across it, instead being deployed directly into Cellars. Further, Cellars are non-custodial, meaning that users can withdraw their assets at any time, while strategy providers never have ownership of those assets.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SOMM إلى AUD
A$0.020714368
|1 SOMM إلى GBP
￡0.0102277192
|1 SOMM إلى EUR
€0.012299156
|1 SOMM إلى USD
$0.01294648
|1 SOMM إلى MYR
RM0.0581296952
|1 SOMM إلى TRY
₺0.455716096
|1 SOMM إلى JPY
¥2.0275482328
|1 SOMM إلى RUB
₽1.3310276088
|1 SOMM إلى INR
₹1.0999329408
|1 SOMM إلى IDR
Rp208.8141643144
|1 SOMM إلى PHP
₱0.758663728
|1 SOMM إلى EGP
￡E.0.6587169024
|1 SOMM إلى BRL
R$0.0787145984
|1 SOMM إلى CAD
C$0.0185134664
|1 SOMM إلى BDT
৳1.5407605848
|1 SOMM إلى NGN
₦20.0408921104
|1 SOMM إلى UAH
₴0.5407744696
|1 SOMM إلى VES
Bs0.66027048
|1 SOMM إلى PKR
Rs3.5891526504
|1 SOMM إلى KZT
₸6.7711385048
|1 SOMM إلى THB
฿0.4431580104
|1 SOMM إلى TWD
NT$0.422055248
|1 SOMM إلى CHF
Fr0.0115223672
|1 SOMM إلى HKD
HK$0.1005941496
|1 SOMM إلى MAD
.د.م0.1297237296