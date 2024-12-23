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سعر Sommelier (SOMM) المباشر لليوم هو USD 0.01294648 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.00M . يتم تحديث سعر SOMM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sommelier الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.78K - تغيير سعر Sommelier خلال اليوم هو -9.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 309.40M

أداء سعر Sommelier (SOMM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sommelier مقابل USD هو $ -0.0013411536243594 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sommelier مقابل USD هو $ -0.0051005545 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sommelier مقابل USD هو $ -0.0030091943 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sommelier مقابل USD هو $ -0.018059164770086504 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0013411536243594 -9.38% 30 يوم $ -0.0051005545 -39.39% 60 يوم $ -0.0030091943 -23.24% 90 يوم $ -0.018059164770086504 -58.24%

تحليل سعر Sommelier (SOMM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sommelier: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01184738$ 0.01184738 $ 0.01184738 24 ساعة مرتفع $ 0.01709714$ 0.01709714 $ 0.01709714 عالية طوال الوقت $ 7.09$ 7.09 $ 7.09 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) -9.38% تغير السعر (7 أيام) -44.67%

معلومات سوق Sommelier (SOMM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: