سعر Solpaca (SOLPAC)
سعر Solpaca (SOLPAC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.93K. يتم تحديث سعر SOLPAC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solpaca الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34K
- تغيير سعر Solpaca خلال اليوم هو +15.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69,000.00T
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خلال اليوم، كان سعر Solpaca مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solpaca مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solpaca مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solpaca مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+15.39%
|30 يوم
|$ 0
|-27.48%
|60 يوم
|$ 0
|-75.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solpaca: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+15.39%
-14.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SOLPAC is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only.
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