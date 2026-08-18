سعر Solchat اليوم

السعر المباشر لمشروع Solchat (CHAT) اليوم هو $ 0.02588862، مع تغير بنسبة 0.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHAT الحالي إلى USD هو $ 0.02588862 لكل CHAT.

يحتل Solchat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 232,775، مع عرض متداول قدره 8.99M CHAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHAT بين $ 0.02568719 (أدنى) و$ 0.02696823 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 19.32، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01061032.

على المدى القصير، تحرك CHAT بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و-9.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.84K.

معلومات سوق Solchat (CHAT)

القيمة السوقية $ 232.78K$ 232.78K $ 232.78K الحجم (24 ساعة) $ 1.84K$ 1.84K $ 1.84K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 232.78K$ 232.78K $ 232.78K إمداد دورة التداول 8.99M 8.99M 8.99M إجمالي العرض 8,991,475.659802195 8,991,475.659802195 8,991,475.659802195

القيمة السوقية الحالية لـ Solchat هي $ 232.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.84K. العرض المتداول لـ CHAT يبلغ 8.99M، مع إجمالي عرض 8991475.659802195. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 232.78K.