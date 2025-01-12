سعر Solamander (SOLY)
سعر Solamander (SOLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 54.47K. يتم تحديث سعر SOLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solamander الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.83
- تغيير سعر Solamander خلال اليوم هو +0.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.79M
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خلال اليوم، كان سعر Solamander مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solamander مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solamander مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solamander مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.90%
|30 يوم
|$ 0
|-46.73%
|60 يوم
|$ 0
|-64.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solamander: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.99%
+0.90%
-10.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Soly aspires to be the official face of Solana, ready to make a lasting impression in the dynamic realm of cryptocurrency. With bold dreams of transforming into a captivating Meme coin, Soly envisions a space where everyone has an equal chance to join the excitement. Picture a vibrant journey where Soly brings a dash of fun and innovation, carving out its own distinctive identity in the ever-evolving crypto landscape. Get ready to witness the birth of a crypto mascot that not only stands out but also adds a touch of whimsy to the world of digital assets.
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