سعر Solala (SOLALA)
سعر Solala (SOLALA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.21K. يتم تحديث سعر SOLALA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solala الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.41K
- تغيير سعر Solala خلال اليوم هو -3.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 460.96M
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خلال اليوم، كان سعر Solala مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solala مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solala مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solala مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.52%
|30 يوم
|$ 0
|-38.70%
|60 يوم
|$ 0
|-53.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solala: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.66%
-3.52%
-25.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solala is a meme coin based on Solana Founder Anatoly Yakovenko’s favorite animal, the koala
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