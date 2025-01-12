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سعر Solala (SOLALA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.21K . يتم تحديث سعر SOLALA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solala الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.41K - تغيير سعر Solala خلال اليوم هو -3.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 460.96M

أداء سعر Solala (SOLALA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solala مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solala مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solala مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solala مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.52% 30 يوم $ 0 -38.70% 60 يوم $ 0 -53.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solala (SOLALA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solala: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0060174$ 0.0060174 $ 0.0060174 تغير السعر (1 ساعة) +0.66% تغير السعر (1يوم) -3.52% تغير السعر (7 أيام) -25.48%

معلومات سوق Solala (SOLALA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: