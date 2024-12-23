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سعر Singularry (SINGULARRY) المباشر لليوم هو USD 0.00255448 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.55M . يتم تحديث سعر SINGULARRY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Singularry الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 187.43K - تغيير سعر Singularry خلال اليوم هو -22.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M

أداء سعر Singularry (SINGULARRY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Singularry مقابل USD هو $ -0.000723701204363707 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Singularry مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Singularry مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Singularry مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000723701204363707 -22.07% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Singularry (SINGULARRY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Singularry: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00263893$ 0.00263893 $ 0.00263893 24 ساعة مرتفع $ 0.0036223$ 0.0036223 $ 0.0036223 عالية طوال الوقت $ 0.00961286$ 0.00961286 $ 0.00961286 تغير السعر (1 ساعة) -7.14% تغير السعر (1يوم) -22.07% تغير السعر (7 أيام) -59.84%

معلومات سوق Singularry (SINGULARRY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: