سعر Singularry (SINGULARRY)
سعر Singularry (SINGULARRY) المباشر لليوم هو USD 0.00255448. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.55M. يتم تحديث سعر SINGULARRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Singularry الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 187.43K
- تغيير سعر Singularry خلال اليوم هو -22.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
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خلال اليوم، كان سعر Singularry مقابل USD هو $ -0.000723701204363707 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Singularry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Singularry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Singularry مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000723701204363707
|-22.07%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Singularry: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.14%
-22.07%
-59.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement. Core Innovations: Advanced AI Architecture Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines. Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy.
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