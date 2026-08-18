سعر Serum اليوم

السعر المباشر لمشروع Serum (SRM) اليوم هو $ 0.00816052، مع تغير بنسبة 0.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SRM الحالي إلى USD هو $ 0.00816052 لكل SRM.

يحتل Serum حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,042,107، مع عرض متداول قدره 372.78M SRM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SRM بين $ 0.00796187 (أدنى) و$ 0.00818706 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 13.78، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SRM بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+11.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.44K.

معلومات سوق Serum (SRM)

القيمة السوقية $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M الحجم (24 ساعة) $ 1.44K$ 1.44K $ 1.44K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 81.54M$ 81.54M $ 81.54M إمداد دورة التداول 372.78M 372.78M 372.78M إجمالي العرض 9,992,470,458.6787 9,992,470,458.6787 9,992,470,458.6787

القيمة السوقية الحالية لـ Serum هي $ 3.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.44K. العرض المتداول لـ SRM يبلغ 372.78M، مع إجمالي عرض 9992470458.6787. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 81.54M.