سعر Remint (RMT)
سعر Remint (RMT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 755.70K. يتم تحديث سعر RMT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Remint الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.44K
- تغيير سعر Remint خلال اليوم هو -11.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر Remint مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Remint مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Remint مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Remint مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.56%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Remint: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.47%
-11.56%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crypto x Real Estate Remint Network is a groundbreaking real estate cryptocurrency project poised to revolutionize two powerhouse industries: real estate and decentralized finance (cryptocurrency). Currently, anyone with a smartphone can participate in Remint's innovative cloud mining process, earning Remint currency and thereby securing X amount of Remint tokens. These tokens will acquire monetary value upon Remint's public listing on exchanges. Serving as the cornerstone of the project, these tokens will drive the development of a multitude of features and use cases within the Remint ecosystem, establishing a solid foundation for its growth and sustainability. Please visit our Whitepaper for a more in-depth understanding. Decentralized Real Estate Application on Mobile (DREAM) This is just a demo version. The DREAM platform allows individuals to rent & buy real estate properties in a P2P manner. Properties owned by the Remint Network will also be available for rent, with a select few offered for sale. The decentralized application (DApp) accepts both cryptocurrency and conventional currencies as payment methods, but users paying with Remint currency will enjoy additional discounts.
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