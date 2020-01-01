توكنوميكس Remint (RMT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Remint (RMT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Remint (RMT) Crypto x Real Estate Remint Network is a groundbreaking real estate cryptocurrency project poised to revolutionize two powerhouse industries: real estate and decentralized finance (cryptocurrency). Currently, anyone with a smartphone can participate in Remint's innovative cloud mining process, earning Remint currency and thereby securing X amount of Remint tokens. These tokens will acquire monetary value upon Remint's public listing on exchanges. Serving as the cornerstone of the project, these tokens will drive the development of a multitude of features and use cases within the Remint ecosystem, establishing a solid foundation for its growth and sustainability. Please visit our Whitepaper for a more in-depth understanding. Decentralized Real Estate Application on Mobile (DREAM) This is just a demo version. The DREAM platform allows individuals to rent & buy real estate properties in a P2P manner. Properties owned by the Remint Network will also be available for rent, with a select few offered for sale. The decentralized application (DApp) accepts both cryptocurrency and conventional currencies as payment methods, but users paying with Remint currency will enjoy additional discounts. الموقع الرسمي: https://www.remintnetwork.com/ اشتر RMT الآن!

توكنوميكس Remint (RMT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Remint (RMT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 44.54K $ 44.54K $ 44.54K إجمالي العرض: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M العرض المتداول: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 44.54K $ 44.54K $ 44.54K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00205373 $ 0.00205373 $ 0.00205373 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00004454 $ 0.00004454 $ 0.00004454 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Remint (RMT)

توكنوميكس Remint (RMT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Remint (RMT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RMT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RMT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RMT، استكشف السعر المباشر لتوكن RMT!

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