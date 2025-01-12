سعر QuantifyAI (QGG)
سعر QuantifyAI (QGG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 300.32K. يتم تحديث سعر QGG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QuantifyAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 352.96K
- تغيير سعر QuantifyAI خلال اليوم هو +78.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر QuantifyAI مقابل USD هو $ +0.00013203 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QuantifyAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QuantifyAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QuantifyAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00013203
|+78.43%
|30 يوم
|$ 0
|-93.68%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر QuantifyAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.04%
+78.43%
-13.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
QuantifyAI is the native token for Quantify.gg a data analytics platform for SPL-20 tokens on the solana blockchain. Quantify.gg provides analysis and visuals for both tokens and wallets. Users can compare and contrast the distributions of various tokens and visualize the intersections between holders of different projects. Users can then share their finding on twitter or other social medias to better educate and inform the crypto community.
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