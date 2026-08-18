سعر PMX500 اليوم

السعر المباشر لمشروع PMX500 (PMX) اليوم هو $ 0.00182007، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PMX الحالي إلى USD هو $ 0.00182007 لكل PMX.

يحتل PMX500 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,820,068، مع عرض متداول قدره 1.00B PMX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PMX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01630243، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00119345.

على المدى القصير، تحرك PMX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.10.

معلومات سوق PMX500 (PMX)

القيمة السوقية $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M الحجم (24 ساعة) $ 1.10$ 1.10 $ 1.10 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PMX500 هي $ 1.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.10. العرض المتداول لـ PMX يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.82M.