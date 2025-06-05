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سعر Pew4Sol (PEW) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.47K . يتم تحديث سعر PEW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pew4Sol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Pew4Sol خلال اليوم هو -1.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 250.71M

أداء سعر Pew4Sol (PEW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pew4Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pew4Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pew4Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pew4Sol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.30% 30 يوم $ 0 +3.11% 60 يوم $ 0 +22.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pew4Sol (PEW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pew4Sol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02064497$ 0.02064497 $ 0.02064497 تغير السعر (1 ساعة) +0.37% تغير السعر (1يوم) -1.30% تغير السعر (7 أيام) -10.52%

معلومات سوق Pew4Sol (PEW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: