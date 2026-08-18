سعر PairPunk اليوم

السعر المباشر لمشروع PairPunk (PAIR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PAIR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PAIR.

يحتل PairPunk حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,071، مع عرض متداول قدره 999.24M PAIR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PAIR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PAIR بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-23.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PairPunk (PAIR)

القيمة السوقية $ 20.07K$ 20.07K $ 20.07K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.07K$ 20.07K $ 20.07K إمداد دورة التداول 999.24M 999.24M 999.24M إجمالي العرض 999,237,240.0 999,237,240.0 999,237,240.0

القيمة السوقية الحالية لـ PairPunk هي $ 20.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PAIR يبلغ 999.24M، مع إجمالي عرض 999237240.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.07K.