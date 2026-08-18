سعر OCEAN اليوم

السعر المباشر لمشروع OCEAN (OCEAN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OCEAN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OCEAN.

يحتل OCEAN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 594,202، مع عرض متداول قدره 420.68T OCEAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OCEAN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OCEAN بمقدار +2.04% خلال الساعة الماضية و+1.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق OCEAN (OCEAN)

القيمة السوقية $ 594.20K$ 594.20K $ 594.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 594.20K$ 594.20K $ 594.20K إمداد دورة التداول 420.68T 420.68T 420.68T إجمالي العرض 420,676,767,676,767.0 420,676,767,676,767.0 420,676,767,676,767.0

القيمة السوقية الحالية لـ OCEAN هي $ 594.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OCEAN يبلغ 420.68T، مع إجمالي عرض 420676767676767.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 594.20K.