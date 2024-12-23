سعر Morphware (XMW)
سعر Morphware (XMW) المباشر لليوم هو USD 0.129444. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 100.97M. يتم تحديث سعر XMW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Morphware الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 768.24K
- تغيير سعر Morphware خلال اليوم هو -13.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 780.58M
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خلال اليوم، كان سعر Morphware مقابل USD هو $ -0.0197922138740186 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Morphware مقابل USD هو $ +0.3691495641 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Morphware مقابل USD هو $ +0.3177633381 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Morphware مقابل USD هو $ +0.122646759705325281 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0197922138740186
|-13.26%
|30 يوم
|$ +0.3691495641
|+285.18%
|60 يوم
|$ +0.3177633381
|+245.48%
|90 يوم
|$ +0.122646759705325281
|+1,804.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Morphware: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.44%
-13.26%
-21.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Morphware is currently the most interesting project at the intersection of AI and Web3 because of its unique focus on constructing a superpeer. Superpeers are a core component of bootstrapping peer-to-peer networks, and in Morphware’s case: that means having access to an abundance of affordable electricity as 65-90% of the costs of both high-performance computing and cryptocurrency mining workloads are related directly to the price of electricity. The project was founded as a protocol by a team of professional data scientists, smart contract engineers, and full-stack developers in 2021.
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