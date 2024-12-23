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سعر Morphware (XMW) المباشر لليوم هو USD 0.129444 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 100.97M . يتم تحديث سعر XMW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Morphware الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 768.24K - تغيير سعر Morphware خلال اليوم هو -13.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 780.58M

أداء سعر Morphware (XMW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Morphware مقابل USD هو $ -0.0197922138740186 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Morphware مقابل USD هو $ +0.3691495641 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Morphware مقابل USD هو $ +0.3177633381 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Morphware مقابل USD هو $ +0.122646759705325281 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0197922138740186 -13.26% 30 يوم $ +0.3691495641 +285.18% 60 يوم $ +0.3177633381 +245.48% 90 يوم $ +0.122646759705325281 +1,804.36%

تحليل سعر Morphware (XMW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Morphware: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.127275$ 0.127275 $ 0.127275 24 ساعة مرتفع $ 0.149404$ 0.149404 $ 0.149404 عالية طوال الوقت $ 0.196969$ 0.196969 $ 0.196969 تغير السعر (1 ساعة) +1.44% تغير السعر (1يوم) -13.26% تغير السعر (7 أيام) -21.11%

معلومات سوق Morphware (XMW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: