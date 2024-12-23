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سعر Mind (MND) المباشر لليوم هو USD 0.01779286 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.72M . يتم تحديث سعر MND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mind الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.47K - تغيير سعر Mind خلال اليوم هو -0.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 97.00M

أداء سعر Mind (MND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mind مقابل USD هو $ -0.00016478400244719 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mind مقابل USD هو $ -0.0002321772 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mind مقابل USD هو $ -0.0025721856 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mind مقابل USD هو $ -0.0474218668846672 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00016478400244719 -0.91% 30 يوم $ -0.0002321772 -1.30% 60 يوم $ -0.0025721856 -14.45% 90 يوم $ -0.0474218668846672 -72.71%

تحليل سعر Mind (MND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mind: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01574905$ 0.01574905 $ 0.01574905 24 ساعة مرتفع $ 0.01827603$ 0.01827603 $ 0.01827603 عالية طوال الوقت $ 0.314891$ 0.314891 $ 0.314891 تغير السعر (1 ساعة) -1.18% تغير السعر (1يوم) -0.91% تغير السعر (7 أيام) -26.86%

معلومات سوق Mind (MND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: