سعر Mind (MND)
سعر Mind (MND) المباشر لليوم هو USD 0.01779286. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.72M. يتم تحديث سعر MND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mind الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.47K
- تغيير سعر Mind خلال اليوم هو -0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 97.00M
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خلال اليوم، كان سعر Mind مقابل USD هو $ -0.00016478400244719 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mind مقابل USD هو $ -0.0002321772 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mind مقابل USD هو $ -0.0025721856 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mind مقابل USD هو $ -0.0474218668846672 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00016478400244719
|-0.91%
|30 يوم
|$ -0.0002321772
|-1.30%
|60 يوم
|$ -0.0025721856
|-14.45%
|90 يوم
|$ -0.0474218668846672
|-72.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mind: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.18%
-0.91%
-26.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mind is an agnostic graph-based meta-programming language designed for both AI & humans, enabling easy program creation & modification through natural language.
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