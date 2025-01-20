سعر Maximus (MAXI)
سعر Maximus (MAXI) المباشر لليوم هو USD 0.01386835. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MAXI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Maximus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.79
- تغيير سعر Maximus خلال اليوم هو -3.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Maximus مقابل USD هو $ -0.00047986218720466 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Maximus مقابل USD هو $ -0.0003401434 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Maximus مقابل USD هو $ +0.0017238303 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Maximus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00047986218720466
|-3.34%
|30 يوم
|$ -0.0003401434
|-2.45%
|60 يوم
|$ +0.0017238303
|+12.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Maximus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.34%
+5.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Maximus is a new generation Yield Farming Aggregator & Optimizer for Avalanche! Maximus brings a new breath to the Avalanche ecosystem with its unique features and will be providing the most lucrative financial tools to the whole ecosystem through a new token architecture that keeps its price proportional to AVAX with auto buybacks and allows the best mechanisms for people who like to earn other tokens from other projects via various compounders and maximizers while providing a strong token utility and no sell pressure on other projects.
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