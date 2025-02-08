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سعر LIT (LIT) المباشر لليوم هو USD 0.00002144 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.09M . يتم تحديث سعر LIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LIT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.13K - تغيير سعر LIT خلال اليوم هو -3.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 51.10B

أداء سعر LIT (LIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LIT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LIT مقابل USD هو $ -0.0000061600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LIT مقابل USD هو $ -0.0000088912 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LIT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.95% 30 يوم $ -0.0000061600 -28.73% 60 يوم $ -0.0000088912 -41.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LIT (LIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00002089$ 0.00002089 $ 0.00002089 24 ساعة مرتفع $ 0.0000227$ 0.0000227 $ 0.0000227 عالية طوال الوقت $ 0.00533113$ 0.00533113 $ 0.00533113 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -3.95% تغير السعر (7 أيام) -21.18%

معلومات سوق LIT (LIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: