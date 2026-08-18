سعر LIL Bits اليوم

السعر المباشر لمشروع LIL Bits (LIL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LIL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LIL.

يحتل LIL Bits حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 331,026، مع عرض متداول قدره 999.92M LIL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LIL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00133564، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LIL بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-22.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.53K.

معلومات سوق LIL Bits (LIL)

القيمة السوقية $ 331.03K$ 331.03K $ 331.03K الحجم (24 ساعة) $ 4.53K$ 4.53K $ 4.53K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 331.03K$ 331.03K $ 331.03K إمداد دورة التداول 999.92M 999.92M 999.92M إجمالي العرض 999,917,852.210957 999,917,852.210957 999,917,852.210957

القيمة السوقية الحالية لـ LIL Bits هي $ 331.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.53K. العرض المتداول لـ LIL يبلغ 999.92M، مع إجمالي عرض 999917852.210957. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 331.03K.