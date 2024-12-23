سعر Krex (KREX)
سعر Krex (KREX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M. يتم تحديث سعر KREX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Krex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.18K
- تغيير سعر Krex خلال اليوم هو +11.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00B
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خلال اليوم، كان سعر Krex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Krex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Krex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Krex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+11.77%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Krex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.29%
+11.77%
+7.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Krex Project is a groundbreaking fusion of storytelling, cryptocurrency, and advanced blockchain technology, designed to revolutionize the way we view digital ecosystems. At its core, it blends a vibrant fictional narrative with real-world crypto innovation, creating a unique and engaging platform for investors and enthusiasts alike. Key Highlights: The Visionary Leader – Krex: Krex, a half-human, half-reptile cryptographer, is the central figure of this project. His mission? To secure the Kaspa blockchain while empowering the crypto community through innovation, inclusivity, and unparalleled opportunities. KREX Token: The project is anchored by the KREX Token, a revolutionary asset built on the KRC-20 network. It offers not just wealth-building opportunities but also unique perks like digital superpowers, exclusive club memberships, and access to special features on the Kasparex platform. Kasparex Ecosystem: A hub for creativity and growth, Kasparex.com is the ultimate platform for: Launching new tokens tied to the ongoing story. Supporting community-driven initiatives. Offering tools for project creation and collaboration. Dynamic Narrative: The project introduces a story-driven approach where every token, character, and feature is part of a larger narrative called "Krex's Chronicles". Investors not only benefit financially but also become part of an evolving tale within Kaspaland, making the experience immersive and rewarding. XEN-B Club: An exclusive group for the most loyal and high-net-worth investors, offering unparalleled networking opportunities and access to premium features, airdrops, and decision-making in the Kasparex ecosystem.
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