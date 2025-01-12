سعر KeyFi (KEYFI)
سعر KeyFi (KEYFI) المباشر لليوم هو USD 0.0215105. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.57K. يتم تحديث سعر KEYFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KeyFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.80
- تغيير سعر KeyFi خلال اليوم هو +47.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.23M
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خلال اليوم، كان سعر KeyFi مقابل USD هو $ +0.00690083 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KeyFi مقابل USD هو $ -0.0019907731 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KeyFi مقابل USD هو $ -0.0031166843 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KeyFi مقابل USD هو $ -0.007647009968491962 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00690083
|+47.23%
|30 يوم
|$ -0.0019907731
|-9.25%
|60 يوم
|$ -0.0031166843
|-14.48%
|90 يوم
|$ -0.007647009968491962
|-26.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر KeyFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
+47.23%
-3.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KeyFi is a next-generation DeFi application offering intelligent tools for managing your DeFi portfolio: custom strategy builders, yield projection, portfolio tracking, and a powerful research dashboard. We seek to solve DeFi user challenges such as juggling multiple wallets/platforms/chains, manually comparing yield, and the lack of historical data. Manage multiple assets, across multiple chains, and across multiple platforms and protocols such as Compound, Aave, 1inch, and more, all from one convenient application.
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