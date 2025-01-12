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سعر KeyFi (KEYFI) المباشر لليوم هو USD 0.0215105 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.57K . يتم تحديث سعر KEYFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KeyFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.80 - تغيير سعر KeyFi خلال اليوم هو +47.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.23M

أداء سعر KeyFi (KEYFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KeyFi مقابل USD هو $ +0.00690083 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KeyFi مقابل USD هو $ -0.0019907731 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KeyFi مقابل USD هو $ -0.0031166843 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KeyFi مقابل USD هو $ -0.007647009968491962 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00690083 +47.23% 30 يوم $ -0.0019907731 -9.25% 60 يوم $ -0.0031166843 -14.48% 90 يوم $ -0.007647009968491962 -26.22%

تحليل سعر KeyFi (KEYFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KeyFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01458556$ 0.01458556 $ 0.01458556 24 ساعة مرتفع $ 0.02173297$ 0.02173297 $ 0.02173297 عالية طوال الوقت $ 2.57$ 2.57 $ 2.57 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) +47.23% تغير السعر (7 أيام) -3.23%

معلومات سوق KeyFi (KEYFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: