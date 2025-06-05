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سعر Incrypt (INC) المباشر لليوم هو USD 0.0248796 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 160.71M . يتم تحديث سعر INC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Incrypt الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Incrypt خلال اليوم هو -19.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.46B

أداء سعر Incrypt (INC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Incrypt مقابل USD هو $ -0.00611908986263807 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Incrypt مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Incrypt مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Incrypt مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00611908986263807 -19.73% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Incrypt (INC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Incrypt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02313011$ 0.02313011 $ 0.02313011 24 ساعة مرتفع $ 0.03726259$ 0.03726259 $ 0.03726259 عالية طوال الوقت $ 0.03726259$ 0.03726259 $ 0.03726259 تغير السعر (1 ساعة) +3.38% تغير السعر (1يوم) -19.73% تغير السعر (7 أيام) +372.52%

معلومات سوق Incrypt (INC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: