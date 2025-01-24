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سعر Hover Cat (HCAT) المباشر لليوم هو USD 0.00362653 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.62M . يتم تحديث سعر HCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hover Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.43K - تغيير سعر Hover Cat خلال اليوم هو +11.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Hover Cat (HCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hover Cat مقابل USD هو $ +0.00036719 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hover Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hover Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hover Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00036719 +11.27% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hover Cat (HCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hover Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00319109$ 0.00319109 $ 0.00319109 24 ساعة مرتفع $ 0.0036202$ 0.0036202 $ 0.0036202 عالية طوال الوقت $ 0.0036202$ 0.0036202 $ 0.0036202 تغير السعر (1 ساعة) +1.12% تغير السعر (1يوم) +11.27% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Hover Cat (HCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: