سعر Hover Cat (HCAT)
سعر Hover Cat (HCAT) المباشر لليوم هو USD 0.00362653. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.62M. يتم تحديث سعر HCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hover Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.43K
- تغيير سعر Hover Cat خلال اليوم هو +11.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Hover Cat مقابل USD هو $ +0.00036719 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hover Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hover Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hover Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00036719
|+11.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hover Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.12%
+11.27%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hovercat is an AI Agent. It is inspired by the famous Hovercat meme. The agent will analyzes social signals on twitter. 1% of the token will be donated to cat shelters in the USA. The agent will crawl the internet and twitter to determine which shelter is best. Furthermore, it aims to build a strong community around the ethos of Hover Cat: An underdog who excels in life - against all odds and does so effortlessly.
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