سعر Gud Tech (GUD)
سعر Gud Tech (GUD) المباشر لليوم هو USD 0.02224663. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.45M. يتم تحديث سعر GUD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gud Tech الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.43K
- تغيير سعر Gud Tech خلال اليوم هو +19.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 830.00M
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خلال اليوم، كان سعر Gud Tech مقابل USD هو $ +0.00361815 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gud Tech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gud Tech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gud Tech مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00361815
|+19.42%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gud Tech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.84%
+19.42%
+33.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance.
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