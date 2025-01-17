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سعر Gud Tech (GUD) المباشر لليوم هو USD 0.02224663 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.45M . يتم تحديث سعر GUD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gud Tech الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.43K - تغيير سعر Gud Tech خلال اليوم هو +19.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 830.00M

أداء سعر Gud Tech (GUD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gud Tech مقابل USD هو $ +0.00361815 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gud Tech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gud Tech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gud Tech مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00361815 +19.42% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gud Tech (GUD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gud Tech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01860908$ 0.01860908 $ 0.01860908 24 ساعة مرتفع $ 0.02223035$ 0.02223035 $ 0.02223035 عالية طوال الوقت $ 0.02223035$ 0.02223035 $ 0.02223035 تغير السعر (1 ساعة) +2.84% تغير السعر (1يوم) +19.42% تغير السعر (7 أيام) +33.27%

معلومات سوق Gud Tech (GUD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: