توكنوميكس Gud Tech (GUD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gud Tech (GUD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gud Tech (GUD) Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance. الموقع الرسمي: https://gud.tech/ اشتر GUD الآن!

توكنوميكس Gud Tech (GUD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gud Tech (GUD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.36M $ 3.36M $ 3.36M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 830.00M $ 830.00M $ 830.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02296943 $ 0.02296943 $ 0.02296943 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00008314 $ 0.00008314 $ 0.00008314 السعر الحالي: $ 0.00404769 $ 0.00404769 $ 0.00404769 معرفة المزيد عن سعر Gud Tech (GUD)

توكنوميكس Gud Tech (GUD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gud Tech (GUD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GUD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GUD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GUD، استكشف السعر المباشر لتوكن GUD!

توقعات سعر GUD هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه GUD؟ تجمع صفحة توقعات أسعار GUD الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر GUD الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!