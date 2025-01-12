سعر Good Entry (GOOD)
سعر Good Entry (GOOD) المباشر لليوم هو USD 0.00014089. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.66K. يتم تحديث سعر GOOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Good Entry الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.20
- تغيير سعر Good Entry خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 466.00M
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خلال اليوم، كان سعر Good Entry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Good Entry مقابل USD هو $ -0.0000147545 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Good Entry مقابل USD هو $ -0.0000556393 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Good Entry مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000147545
|-10.47%
|60 يوم
|$ -0.0000556393
|-39.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Good Entry: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GOOD represents the tradeable version of Good Entry project. It can be locked to esGOOD on app.goodentry.io to allow the user to access governance rights and other associated yields.
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