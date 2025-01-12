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سعر Good Entry (GOOD) المباشر لليوم هو USD 0.00014089 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.66K . يتم تحديث سعر GOOD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Good Entry الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.20 - تغيير سعر Good Entry خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 466.00M

أداء سعر Good Entry (GOOD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Good Entry مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Good Entry مقابل USD هو $ -0.0000147545 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Good Entry مقابل USD هو $ -0.0000556393 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Good Entry مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000147545 -10.47% 60 يوم $ -0.0000556393 -39.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Good Entry (GOOD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Good Entry: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.050873$ 0.050873 $ 0.050873 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -4.28%

معلومات سوق Good Entry (GOOD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: