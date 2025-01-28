سعر GLP1 (GLP1)
سعر GLP1 (GLP1) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 255.52K. يتم تحديث سعر GLP1 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GLP1 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.37K
- تغيير سعر GLP1 خلال اليوم هو +0.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر GLP1 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GLP1 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GLP1 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GLP1 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.70%
|30 يوم
|$ 0
|-73.51%
|60 يوم
|$ 0
|-95.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GLP1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.82%
+0.70%
-58.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GLP1 token is a community owned DeSci (decentralized science) token. It is the first DeSci project dedicated to expanding the use case of GLP-1 therapy from humans to our animal friends (veterinary). The project aims to harness decentralized funding and innovation to explore, research, and promote GLP-1-based treatments for animals. By engaging a global community of science enthusiasts, researchers, and veterinarians, the project will push the boundaries of therapeutic advancements, fostering a future where GLP-1 therapy improves health outcomes for both humans and their animal companions.
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