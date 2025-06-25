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سعر Glorious Looking (GLG) المباشر لليوم هو USD 0.379086 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.50M . يتم تحديث سعر GLG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Glorious Looking الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Glorious Looking خلال اليوم هو +0.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.50M

أداء سعر Glorious Looking (GLG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Glorious Looking مقابل USD هو $ +0.00301695 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Glorious Looking مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Glorious Looking مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Glorious Looking مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00301695 +0.80% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Glorious Looking (GLG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Glorious Looking: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.376045$ 0.376045 $ 0.376045 24 ساعة مرتفع $ 0.37971$ 0.37971 $ 0.37971 عالية طوال الوقت $ 0.381393$ 0.381393 $ 0.381393 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +0.80% تغير السعر (7 أيام) +0.13%

معلومات سوق Glorious Looking (GLG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: