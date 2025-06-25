سعر Glorious Looking (GLG)
سعر Glorious Looking (GLG) المباشر لليوم هو USD 0.379086. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.50M. يتم تحديث سعر GLG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Glorious Looking الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Glorious Looking خلال اليوم هو +0.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.50M
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خلال اليوم، كان سعر Glorious Looking مقابل USD هو $ +0.00301695 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Glorious Looking مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Glorious Looking مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Glorious Looking مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00301695
|+0.80%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Glorious Looking: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+0.80%
+0.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology.
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