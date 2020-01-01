توكنوميكس Glorious Looking (GLG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Glorious Looking (GLG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Glorious Looking (GLG) GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology. الموقع الرسمي: https://wuyuelexx.cc اشتر GLG الآن!

توكنوميكس Glorious Looking (GLG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Glorious Looking (GLG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 825.22K $ 825.22K $ 825.22K إجمالي العرض: $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M العرض المتداول: $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 825.22K $ 825.22K $ 825.22K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.38275 $ 0.38275 $ 0.38275 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02467363 $ 0.02467363 $ 0.02467363 السعر الحالي: $ 0.056912 $ 0.056912 $ 0.056912 معرفة المزيد عن سعر Glorious Looking (GLG)

توكنوميكس Glorious Looking (GLG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Glorious Looking (GLG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GLG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GLG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GLG، استكشف السعر المباشر لتوكن GLG!

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