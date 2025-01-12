سعر Fiona (FIONA)
سعر Fiona (FIONA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 53.19K. يتم تحديث سعر FIONA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fiona الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 721.79
- تغيير سعر Fiona خلال اليوم هو -4.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FIONA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FIONA.
خلال اليوم، كان سعر Fiona مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fiona مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fiona مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fiona مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.73%
|30 يوم
|$ 0
|-30.60%
|60 يوم
|$ 0
|-38.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fiona: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-4.73%
-15.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fiona's journey to stardom began under challenging circumstances. Born six weeks prematurely, she faced significant health challenges that were closely followed by millions worldwide. The Cincinnati Zoo's documentation of her struggle and eventual recovery turned her into a viral sensation, with Fiona becoming a symbol of perseverance and an ambassador for her species The success of Moo Deng, a memecoin inspired by a baby pygmy hippo from Thailand, provides a compelling case study for $FIONA's potential on the Ethereum blockchain. Moo Deng gained significant attention when Ethereum co-founder Vitalik Buterin sold 10 billion Moo Deng tokens for a charitable cause, leading to a surge in the coin's price
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FIONA إلى AUD
A$--
|1 FIONA إلى GBP
￡--
|1 FIONA إلى EUR
€--
|1 FIONA إلى USD
$--
|1 FIONA إلى MYR
RM--
|1 FIONA إلى TRY
₺--
|1 FIONA إلى JPY
¥--
|1 FIONA إلى RUB
₽--
|1 FIONA إلى INR
₹--
|1 FIONA إلى IDR
Rp--
|1 FIONA إلى PHP
₱--
|1 FIONA إلى EGP
￡E.--
|1 FIONA إلى BRL
R$--
|1 FIONA إلى CAD
C$--
|1 FIONA إلى BDT
৳--
|1 FIONA إلى NGN
₦--
|1 FIONA إلى UAH
₴--
|1 FIONA إلى VES
Bs--
|1 FIONA إلى PKR
Rs--
|1 FIONA إلى KZT
₸--
|1 FIONA إلى THB
฿--
|1 FIONA إلى TWD
NT$--
|1 FIONA إلى CHF
Fr--
|1 FIONA إلى HKD
HK$--
|1 FIONA إلى MAD
.د.م--