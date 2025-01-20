سعر Fido (FIDO)
سعر Fido (FIDO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FIDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fido الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.82
- تغيير سعر Fido خلال اليوم هو +1.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fido مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fido مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fido مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fido مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.48%
|30 يوم
|$ 0
|-7.37%
|60 يوم
|$ 0
|-14.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fido: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.48%
-2.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing the latest sensation in the crypto world - $FIDO, a new ERC meme token inspired by a unique origin. The name 'Fido' was chosen by Elon Musk's advanced AI, Grok, when asked about its preferred dog name. Grok responded, "I would name my dog 'Fido' because it is a classic name that means 'faithful' or 'loyal.' I think it would be quite fitting for a loyal companion." This response has not only charmed the crypto community but also set the foundation for $FIDO. With the massive success of $GROK, which astonishingly hit nearly 70 million, expectations are high for $FIDO. As the 'dog' of $GROK, $FIDO is poised to reach similar heights in the crypto market. Adding to its appeal, $FIDO comes with the advantage of being a 0 tax token. This feature ensures that holders can transact without the burden of additional fees, making it an attractive option for investors. Furthermore, in a move to enhance security and trust, the liquidity of $FIDO has been burned, and the contract has been renounced. This action ensures that the token operates in a decentralized manner, with no single entity in control, thereby aligning with the core principles of blockchain technology. $FIDO is not just a token; it's a symbol of loyalty and faithfulness, drawing inspiration from its namesake and the visionary ideas of Elon Musk's AI. As the crypto community rallies around this new and exciting token, $FIDO is set to make its mark in the digital currency space.
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