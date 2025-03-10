سعر FARTDADDY (FARTDADDY)
سعر FARTDADDY (FARTDADDY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 78.59K. يتم تحديث سعر FARTDADDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FARTDADDY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.54K
- تغيير سعر FARTDADDY خلال اليوم هو +2.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر FARTDADDY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FARTDADDY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FARTDADDY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FARTDADDY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FARTDADDY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
+2.45%
-71.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FartDaddy is a meme coin on the Solana blockchain. Its purpose is purely for entertainment, designed to bring humor to the crypto space. It has no intrinsic value or utility beyond community engagement through shared laughs and memes. There are no plans for staking, yield farming, or any other financial mechanisms; it exists solely as a fun, speculative asset for those who enjoy the lighter side of cryptocurrency culture.
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