سعر Everscale اليوم

السعر المباشر لمشروع Everscale (EVER) اليوم هو $ 0,0028739، مع تغير بنسبة 0,43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EVER الحالي إلى USD هو $ 0,0028739 لكل EVER.

يحتل Everscale حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5 706 200، مع عرض متداول قدره 1,99B EVER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EVER بين $ 0,00285864 (أدنى) و$ 0,00289669 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2,9، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,00220163.

على المدى القصير، تحرك EVER بمقدار +0,46% خلال الساعة الماضية و-5,53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12,85K.

معلومات سوق Everscale (EVER)

القيمة السوقية $ 5,71M$ 5,71M $ 5,71M الحجم (24 ساعة) $ 12,85K$ 12,85K $ 12,85K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6,09M$ 6,09M $ 6,09M إمداد دورة التداول 1,99B 1,99B 1,99B إجمالي العرض 2 117 508 291,0 2 117 508 291,0 2 117 508 291,0

القيمة السوقية الحالية لـ Everscale هي $ 5,71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12,85K. العرض المتداول لـ EVER يبلغ 1,99B، مع إجمالي عرض 2117508291.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6,09M.