سعر ELIXIR AI (ELXAI)
سعر ELIXIR AI (ELXAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.06K. يتم تحديث سعر ELXAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ELIXIR AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ELIXIR AI خلال اليوم هو -6.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ELXAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ELXAI.
خلال اليوم، كان سعر ELIXIR AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ELIXIR AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ELIXIR AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ELIXIR AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.70%
|30 يوم
|$ 0
|-48.72%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ELIXIR AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-6.70%
-12.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Elixir AI is a Solana-based decentralized application (dApp) designed to convert 2D images or text prompts into high-quality 3D assets within minutes. It leverages AI models like DALL·E 3 and GPT-4, alongside advanced voxel-based generation techniques, to produce detailed and versatile 3D models. The platform offers various modules including "Image to 3D", "Text to 3D", "Asset Variants", and "3D Art Designs". Users can interact with the platform using the native utility token $ELXAI, which provides full access to platform features. Elixir AI is built for Web3 creators, developers, and designers seeking rapid, AI-driven 3D content generation.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ELXAI إلى VND
₫--
|1 ELXAI إلى AUD
A$--
|1 ELXAI إلى GBP
￡--
|1 ELXAI إلى EUR
€--
|1 ELXAI إلى USD
$--
|1 ELXAI إلى MYR
RM--
|1 ELXAI إلى TRY
₺--
|1 ELXAI إلى JPY
¥--
|1 ELXAI إلى RUB
₽--
|1 ELXAI إلى INR
₹--
|1 ELXAI إلى IDR
Rp--
|1 ELXAI إلى KRW
₩--
|1 ELXAI إلى PHP
₱--
|1 ELXAI إلى EGP
￡E.--
|1 ELXAI إلى BRL
R$--
|1 ELXAI إلى CAD
C$--
|1 ELXAI إلى BDT
৳--
|1 ELXAI إلى NGN
₦--
|1 ELXAI إلى UAH
₴--
|1 ELXAI إلى VES
Bs--
|1 ELXAI إلى PKR
Rs--
|1 ELXAI إلى KZT
₸--
|1 ELXAI إلى THB
฿--
|1 ELXAI إلى TWD
NT$--
|1 ELXAI إلى AED
د.إ--
|1 ELXAI إلى CHF
Fr--
|1 ELXAI إلى HKD
HK$--
|1 ELXAI إلى MAD
.د.م--
|1 ELXAI إلى MXN
$--