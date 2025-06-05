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سعر ELIXIR AI (ELXAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.06K . يتم تحديث سعر ELXAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ELIXIR AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ELIXIR AI خلال اليوم هو -6.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر ELIXIR AI (ELXAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ELIXIR AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ELIXIR AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ELIXIR AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ELIXIR AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.70% 30 يوم $ 0 -48.72% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ELIXIR AI (ELXAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ELIXIR AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -6.70% تغير السعر (7 أيام) -12.79%

معلومات سوق ELIXIR AI (ELXAI)

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