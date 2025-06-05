سعر Eggdog (EGG)
سعر Eggdog (EGG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 89.78K. يتم تحديث سعر EGG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eggdog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Eggdog خلال اليوم هو -7.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EGG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EGG.
خلال اليوم، كان سعر Eggdog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eggdog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eggdog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eggdog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.75%
|30 يوم
|$ 0
|-7.31%
|60 يوم
|$ 0
|-4.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eggdog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-7.75%
-12.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Eggdog Crypto is an innovative and playful project inspired by the internet meme sensation that took the online world by storm. Originating from a video titled "Meet Eggdog" uploaded by YouTuber Zamsire on March 2, 2019, the Eggdog meme features a 3D model of a dog shaped like an egg, engaging in various comical and absurd scenarios. Since its debut, the Eggdog phenomenon has gained widespread popularity, spawning numerous creative iterations like "Eggdog Diner" on March 12, 2019, also by Zamsire, and a real-life version in a video aptly titled "Eggdog" by YouTuber Rapid Liquid on May 3, 2019. Eggdog Crypto aims to capture the essence of this internet sensation in the world of digital assets. Embracing the whimsical nature of Eggdog, the project introduces a unique and entertaining approach to the crypto space. With a community that appreciates the humor and creativity surrounding Eggdog, the project envisions a lighthearted and engaging environment where users can participate in activities such as stretching Eggdogs into the air ridiculously high or witnessing them dancing in a delightful virtual space. As a testament to the power of internet culture, Eggdog Crypto brings a refreshing and humorous twist to the world of blockchain, inviting users to join the community and explore the fun side of crypto.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 EGG إلى VND
₫--
|1 EGG إلى AUD
A$--
|1 EGG إلى GBP
￡--
|1 EGG إلى EUR
€--
|1 EGG إلى USD
$--
|1 EGG إلى MYR
RM--
|1 EGG إلى TRY
₺--
|1 EGG إلى JPY
¥--
|1 EGG إلى RUB
₽--
|1 EGG إلى INR
₹--
|1 EGG إلى IDR
Rp--
|1 EGG إلى KRW
₩--
|1 EGG إلى PHP
₱--
|1 EGG إلى EGP
￡E.--
|1 EGG إلى BRL
R$--
|1 EGG إلى CAD
C$--
|1 EGG إلى BDT
৳--
|1 EGG إلى NGN
₦--
|1 EGG إلى UAH
₴--
|1 EGG إلى VES
Bs--
|1 EGG إلى PKR
Rs--
|1 EGG إلى KZT
₸--
|1 EGG إلى THB
฿--
|1 EGG إلى TWD
NT$--
|1 EGG إلى AED
د.إ--
|1 EGG إلى CHF
Fr--
|1 EGG إلى HKD
HK$--
|1 EGG إلى MAD
.د.م--
|1 EGG إلى MXN
$--