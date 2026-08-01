سعر edeXa اليوم

السعر المباشر لمشروع edeXa (EDX) اليوم هو $ 0.01257019، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EDX الحالي إلى USD هو $ 0.01257019 لكل EDX.

يحتل edeXa حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,583,264، مع عرض متداول قدره 762.39M EDX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EDX بين $ 0.01256899 (أدنى) و$ 0.01284128 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.07137، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EDX بمقدار -1.98% خلال الساعة الماضية و+0.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 162.48.

معلومات سوق edeXa (EDX)

القيمة السوقية $ 9.58M$ 9.58M $ 9.58M الحجم (24 ساعة) $ 162.48$ 162.48 $ 162.48 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.43M$ 31.43M $ 31.43M إمداد دورة التداول 762.39M 762.39M 762.39M إجمالي العرض 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ edeXa هي $ 9.58M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 162.48. العرض المتداول لـ EDX يبلغ 762.39M، مع إجمالي عرض 2500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.43M.