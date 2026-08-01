سعر Divvy اليوم

السعر المباشر لمشروع Divvy (DIVVY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DIVVY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DIVVY.

يحتل Divvy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 53,107، مع عرض متداول قدره 993.68M DIVVY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DIVVY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DIVVY بمقدار -16.99% خلال الساعة الماضية و+21.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Divvy (DIVVY)

القيمة السوقية $ 53.11K$ 53.11K $ 53.11K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 53.11K$ 53.11K $ 53.11K إمداد دورة التداول 993.68M 993.68M 993.68M إجمالي العرض 993,678,646.685978 993,678,646.685978 993,678,646.685978

القيمة السوقية الحالية لـ Divvy هي $ 53.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DIVVY يبلغ 993.68M، مع إجمالي عرض 993678646.685978. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.11K.