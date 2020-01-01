توكنوميكس Derive (DRV) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Derive (DRV)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Derive (DRV) Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products. Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform. The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup. Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base. الموقع الرسمي: https://derive.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://www.derive.xyz/files/v2-whitepaper.pdf اشتر DRV الآن!

توكنوميكس Derive (DRV) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Derive (DRV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 71.74M $ 71.74M $ 71.74M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 817.90M $ 817.90M $ 817.90M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 87.72M $ 87.72M $ 87.72M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.228265 $ 0.228265 $ 0.228265 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01243699 $ 0.01243699 $ 0.01243699 السعر الحالي: $ 0.087726 $ 0.087726 $ 0.087726 معرفة المزيد عن سعر Derive (DRV)

توكنوميكس Derive (DRV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Derive (DRV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DRV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DRV التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DRV، استكشف السعر المباشر لتوكن DRV!

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