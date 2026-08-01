سعر Deployr اليوم

السعر المباشر لمشروع Deployr (DEPLOYR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEPLOYR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DEPLOYR.

يحتل Deployr حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,645.37، مع عرض متداول قدره 97.49M DEPLOYR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEPLOYR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00265165، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DEPLOYR بمقدار -0.32% خلال الساعة الماضية و-5.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.43.

معلومات سوق Deployr (DEPLOYR)

القيمة السوقية $ 12.65K$ 12.65K $ 12.65K الحجم (24 ساعة) $ 8.43$ 8.43 $ 8.43 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.65K$ 12.65K $ 12.65K إمداد دورة التداول 97.49M 97.49M 97.49M إجمالي العرض 97,494,746.24222758 97,494,746.24222758 97,494,746.24222758

القيمة السوقية الحالية لـ Deployr هي $ 12.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.43. العرض المتداول لـ DEPLOYR يبلغ 97.49M، مع إجمالي عرض 97494746.24222758. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.65K.