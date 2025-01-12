سعر Coded (CODED)
سعر Coded (CODED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.03K. يتم تحديث سعر CODED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coded الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 381.52
- تغيير سعر Coded خلال اليوم هو -0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.12M
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خلال اليوم، كان سعر Coded مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coded مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coded مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coded مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.14%
|30 يوم
|$ 0
|-22.34%
|60 يوم
|$ 0
|-80.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coded: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
-0.14%
-19.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Coded is a memecoin on Solana blockchain. The ticker 'Coded' is one of the most used phrases in the crypto community. The meme is a cat with sunglasses behind a laptop appearing to be coding with green code as background. The ticker is massively memable as everything and every message can be seen as coded. The phrase 'It's coded' is already used massively by the coded community and can be seen everywhere on X.
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